Guarulhos começa a vacinar idosos de 72 anos ou mais nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos vai seguir o calendário estadual de vacinação contra a Covid-19, antecipando para esta sexta-feira (19) o início da imunização para quem tem idade igual ou superior a 72 anos. A previsão inicial era começar no próximo dia 22, mas como nesta quarta-feira (17) o município recebeu vacinas para a primeira dose desta população, já começará a convocar as pessoas desta faixa etária que efetuaram o cadastro no site da Prefeitura: https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao.

O cadastramento deve ser efetuado por todos os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, bem como pelos profissionais de saúde que precisam tomar a primeira dose da vacina. Após efetuar o cadastro no site da Prefeitura, eles serão convocados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a imunização de forma ordenada e de acordo com os públicos prioritários do Plano Nacional de Imunização em cada fase, sendo que a partir desta quinta-feira (18) já começam a ser chamadas as pessoas de 72 anos ou mais, além dos profissionais de saúde.

Por meio do CEP preenchido no formulário online, o sistema já irá direcionar o cadastro da pessoa para a UBS mais próxima de sua residência. Por isso, é importante que no momento do cadastro as pessoas tenham em mãos CPF, cartão SUS e comprovante de residência. No dia da vacinação, além desses documentos, também deverá ser apresentado documento de identificação com foto. É fundamental também fornecer telefone atualizado, pois os munícipes serão convocados pela unidade através do número informado durante o cadastramento.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos alerta ainda que mesmo aqueles que efetuaram o cadastramento no Portal Vacina Já, do governo estadual, também precisam se cadastrar através do formulário online da Prefeitura, uma vez que as duas plataformas não se comunicam. A primeira serve para facilitar a inserção dos dados do vacinado no sistema nacional Vacivida e a segunda para efetivamente convocar a pessoa para a vacinação.

Incluindo todos os públicos que já podem preencher o formulário online para receber a vacina – idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde –, o sistema online da Prefeitura já recebeu mais 55 mil solicitações em menos de dois dias de operação.