Orquestra Coração da Viola apresenta série documental com a trajetória do grupo

Com o objetivo de disseminar a música sertaneja raiz, a Orquestra de Violeiros Coração da Viola apresenta série documental em três episódios, disponíveis a partir do dia 24 de março, às 12h, no canal do YouTube da orquestra: https://www.youtube.com/channel/UCOsWE1-BNWJME1PYiD6PEjQ. A série, aprovada pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) e realizada com recursos federais da Lei Aldir Blanc, mostra o papel fundamental da orquestra de Violeiros Coração da Viola para a preservação da memória e do patrimônio da cultura imaterial da cidade de Guarulhos.

O segundo episódio vai ao ar no dia 31 de março e o terceiro, em 7 de abril. Cada um deles tem em média 50 minutos de duração e conta com depoimentos dos integrantes da orquestra. O primeiro episódio narra a história da orquestra e de sua trajetória de mais de 40 anos, desde sua primeira formação, os integrantes mais antigos, até a entrada de novos músicos, o que alterou bastante as características do grupo.

O segundo fala sobre a música caipira, a cultura sertaneja, o cenário musical atual, a difusão dessa cultura nos centros urbanos e a relação da vida simples do campo em contraste com as grandes cidades.

Já o terceiro e último episódio apresenta uma compilação dos principais eventos dos quais a Orquestra de Violeiros Coração da Viola participou, sobretudo em 2019, período anterior à pandemia. Nesses eventos têm destaque a participação do grupo na 278ª Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso, o show no Sesc Guarulhos e outro no Revelando São Paulo, que aconteceu no Parque da Água Funda, em São Paulo.

“A orquestra de violeiros tem enorme relevância para a música sertaneja, não apenas para a cidade de Guarulhos como também para a música caipira. Ela foi a primeira orquestra desse gênero a aparecer na televisão, a tocar no Theatro Municipal, a fazer apresentações públicas, a acompanhar a dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Por isso, os filmes têm grande importância histórica por deixar registrado esse percurso, além de mostrar o delicado momento pelo qual eles passam com a pandemia”, explica Rodrigo Medrado, produtor audiovisual responsável pelas filmagens e montagem dos filmes.

Medrado enfatiza que os encontros que os músicos costumavam fazer para ensaiar e se apresentar têm grande significado para cada um deles, sobretudo nessa fase da vida, em que muitos têm mais de 70 anos e a música como inspiração e motivação. “De certa maneira, mesmo que de forma simbólica, o último episódio mostra os músicos tocando juntos para que eles possam sentir um gostinho daquilo que lhes dá tanto prazer”, finaliza.

Para saber mais sobre a Orquestra de Violeiros Coração da Viola acesse https://www.facebook.com/coracaodaviola/.

Para ficar por dentro de outros eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Orquestra de Violeiros Coração da Viola – Série documental

Datas: 24, 31 de março e 7 de abril

Horário: a partir das 12h

Disponível no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOsWE1-BNWJME1PYiD6PEjQ