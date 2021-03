Nova geração do Honda Civic é vazada

Em novembro, a Honda revelou – após muito alarde – o visual do novo Civic. O modelo foi concebido com um toque mais conservador que o anterior (as gerações pares sempre são mais ousadas) e, com isso, está até sendo chamado de mini Accord.

Desta vez, as imagens da versão de produção do modelo vazaram na internet. Culpa da homologação do Ministério da Indústria e Informação Tecnológica da China, que precisa fotografar e publicar o veículo em seu site oficial.

Pronto para chegar às ruas – ainda não é certo que o Brasil receba a novidade. O sedã médio traz o emblema “240 turbo” no lado direito da tampa do porta-malas. Mas a montadora não confirmou nada em relação à motorização, por enquanto.

O que se sabe é que, na Europa, a Honda oferecerá tecnologia híbrida – por causa da tendência de ter veículos eletrificados no mercado local. Já no restante do mundo, várias são as especulações, que vão desde o 1.5 aspirado ou turbo, passando pelo 1.0 três cilindros turbo, até o 2.0, de 155 cv.

As patentes chinesas revelaram também as medidas do novo Honda Civic. O modelo 2022 cresceu (exceto em altura) na comparação com a décima – e atual – geração. Agora, são 4,67 metros de comprimento (3 cm a mais), 1,80m de largura (+ 1 cm) e 2,74m de espaço entre-eixos (+ 3 cm). A altura baixou de 1,44m para 1,42m

No visual, a agressividade ficou de lado. Nem mesmo a “sobrancelha” cromada que unia os faróis dianteiros sobreviveu no modelo de nova geração. Restou apenas a grade superior, com acabamento em preto, vista no Civic Prototype.

Os faróis têm luzes diurnas de LEDs na parte superior. Na parte de trás, as lanternas abandonaram o ousado formato da décima geração para dar lugar ao tradicional modo horizontal. Assim, o ar de cupê da carroceria também caiu por terra.

Mas, se o Civic perdeu tanto em modernidade visual, quem sabe o interior surpreenda. Nada foi revelado até o momento, mas existe a promessa de cabine completamente nova e tecnologia extra no três-volumes, que começa a ser produzido ainda neste mês.

NOVO CITY VEM AÍ

A quinta geração do sedã compacto da Honda está cada vez mais próxima do Brasil. O novo City acaba de desembarcar no México em três versões que saem a partir de 306.900 pesos mexicanos, cerca de R$ 83,7 mil na conversão direta.

Conforme antecipamos, o sedã estreia no mercado mexicano com o motor 1.5 a gasolina dotado de injeção direta. Assim, produz até 119 cv e 14,8 mkgf de torque. Como de costume, os câmbios são o manual de seis marchas ou o CVT.

A versão brasileira do City, porém, deverá entregar mais potência e torque com o emprego do etanol. Com isso, o motor 1.0 turbo tricilíndrico de até 130 cv e 20,4 mkgf, que está previsto para o Brasil, ficará para depois, provavelmente para o RS.

No México, City recebe partida do motor sem chave, câmera no retrovisor direito, controle de cruzeiro automático e assistência de mudança de faixa.