WhatsApp e Instagram ficam fora do ar

Usuários do WhatsApp e da rede social Instagram relatam queda no serviço nesta sexta-feira (18). A versão web do aplicativo de mensagem também não funciona.

Às 14h17, quase sete mil usuários já tinham notificado a queda do aplicativo de mensagens no site downdetector. Outros sete mil relataram falha no Instagram.

O Downdetector, que monitora indisponibilidades de serviços na internet, indica que usuários do Brasil, Colômbia, Chile e Argentina são os mais afetados pela queda.

Ainda não se sabe o motivo da queda.

Volta

Os aplicativos ficaram fora do ar por cerca de 40 minutos e voltaram a funcionar perto das 15h10 (horário de Brasília).

Internautas comentaram sobre a queda a partir das 14h30 e compartilharam a hashtag #whatsappdown. O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados da plataforma.

Tanto WhatsApp quanto o Instagram investigam as causas da instabilidade.