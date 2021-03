O impacto da pandemia na vida das mulheres é tema de live nesta terça-feira

O Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos, com o apoio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, realizará nesta terça-feira (23), às 19h, uma live sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres. A transmissão, que será aberta ao público, acontecerá pelo link https://zoom.us/j/5765892139?pwd=VWIwMW9QNGtUNlFDRHVVSkRpeGpKUT09.

O bate-papo contará com a presença da subsecretária da pasta, Verinha Souza, além da assistente social Maria de Jesus Assis Ribeiro, da psicóloga Daniela Silva dos Santos e de Grayce dos Santos, membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Guarulhos (Compir). A mediação será realizada pela conselheira Elisa Castro, advogada e socióloga.

Mapa da Violência contra a Mulher e dados durante a pandemia

De acordo com as informações disponibilizadas pela Subsecretaria de Políticas para Mulheres por meio do Mapa da Violência 2020 (que pode ser conferido no link http://bit.ly/mapaviolencia2020), durante todo o ano passado foram registrados 6.430 boletins de ocorrência de crimes contra mulheres em Guarulhos que envolvem situações como homicídio (tentativa/consumado), lesão corporal ou maus-tratos, calúnia, difamação, injúria, ameaça, assédio, violação de domicílio e estupro (tentativa/consumado). Em comparação com os números de 2019, foram feitos 1.254 boletins a menos.

“Se considerarmos as subnotificações, agravadas pelo isolamento social em 2020 em consequência da pandemia do coronavírus, quando mulheres passaram a conviver por muito mais tempo dentro de casa com o seu agressor, desencorajando e impedindo sua reação, isso pode ter resultado em menos registros de violência”, afirma a subsecretária Verinha Souza.