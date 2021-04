Bolsa Família chega a quase 64 mil famílias beneficiadas em Guarulhos

Em abril de 2021 Guarulhos registrou 63.957 famílias contempladas pelo Bolsa Família, sendo o maior número de beneficiários obtido pelo município desde que o programa foi iniciado em 2004. Além disso, superou a meta estipulada pelo Ministério da Cidadania de 62.660 famílias atendidas pelo programa federal.

Se comparado ao mês de março, quando 62.194 famílias estavam incluídas no programa, houve um acréscimo de 2,83%. Em relação a abril do ano passado, quando havia 48.898 famílias contempladas, o aumento foi de 30,79%.

Ações da Prefeitura – A adesão crescente da população de Guarulhos ao programa federal se deve às medidas adotadas pela Prefeitura para facilitar o acesso ao atendimento, como a implantação de duas unidades do CadMóvel – postos itinerantes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) –, que vão aos bairros mais distantes, possibilitam a inscrição e o recadastramento da população vulnerável em programas sociais e fornecem orientação sobre os demais programas existentes.

A instalação da Tenda do Busca Ativa no Taboão (próxima ao Restaurante Popular Josué de Castro), a nova Central do Cadastro Único (CadÚnico), no Jardim Bom Clima, e os 32 mutirões de cadastramento realizados nos bairros a partir de 2017 pela administração municipal, os quais foram suspensos pela pandemia em no ano passado, também são fatores que contribuíram para o crescimento da adesão ao programa.