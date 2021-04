‘Bridgerton’ é renovada para 3ª e 4ª temporadas na Netflix

A Netflix anunciou a renovação de Bridgerton, série de Shonda Rhimes, para a 3ª e 4ª temporadas. A aposta de renovação parece garantida, já que Bridgerton quebrou recordes em sua estreia na Netflix e se tornou a série mais assistida da plataforma.

A vice-presidente de TV global da Netflix, Bela Bajaria, comentou a novidade [via Variety]: “Temos planos divertidos para o futuro e achamos que o público continuará a acompanhar a série. Nós planejamos continuar o futuro de Bridgerton a longo prazo”.

A notícia vem pouco após especulações de que a saída de Regé-Jean Page, um dos protagonistas da primeira temporada, seria por conta de diferenças criativas com a criadora.

Jean Page foi um dos protagonistas do primeiro ano ao interpretar Simon, o Duque de Hastings, que se apaixona por Daphne, mas precisa lidar com traumas do passado para ficar com ela. Na franquia literária, cada livro é focado em um irmão da família Bridgerton, o que justificaria a ausência de Simon – embora seu personagem seja um dos mais queridos pelo público.

Baseado na série de livros da autora Julia Quinn, Bridgerton conta a história de uma família aristocrata inglesa que se vê envolvida em uma rede de luxúria e traições. No elenco estão nomes como Jullie Andrews, Adjoa Andoh, Ruby Barker, Jonathan Bailey, Jason Barnett e Sabrina Bartlett.

A primeira temporada já está disponível na Netflix. A segunda temporada, já em produção, ainda não tem data de lançamento anunciada.