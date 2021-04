Proteção Animal socorre égua na estrada Guarulhos-Nazaré

Uma equipe do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos socorreu nesta terça-feira (13) uma égua de aproximadamente cinco anos que se contorcia de dor em uma área pública às margens da estrada Guarulhos-Nazaré, região do bairro Cidade Soberana. A ação contou com o auxílio voluntário de Dagonaldo Saraiva de Oliveira, médico veterinário especialista em animais de grande porte da Universidade de Guarulhos.



Os profissionais de dirigiram ao local após denúncia feita por telefone e encontraram a jovem égua deitada no chão e se contorcendo de dor devido a um caso grave de cólica estomacal. Com muito esforço, o animal foi colocado em pé para administração de analgésico, introdução de sonda para a limpeza do estômago e cateter.



Após a recuperação a égua foi levada pelo tutor, que foi identificado e orientado a prosseguir com o tratamento e providenciar contenção adequada para que o animal não retorne ao espaço público em que possa sofrer ou causar acidentes.