SP avalia mudar fase da quarentena em regiões do estado nesta sexta

O governo de São Paulo avalia classificar algumas regiões do estado em fases mais brandas da quarentena nesta sexta-feira (16) por considerar que houve uma melhora significativa nos indicadores da covid-19.

O estado registra nesta quinta-feira (15) 86.535 mortes e 2.704.098 casos confirmados pela doença. Entre os infectados, 2.333.565 estão recuperados e, desse total, 274.593 estiveram internados e receberam alta hospitalar.

O número de internações segue em declínio. São 25.063 internados, sendo 11.756 em leitos de Terapia Intensiva e 13.307 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI registradas hoje foram de 78,7% na Grande São Paulo e 83% no estado.

Todas as regiões do estado estão na fase vermelha do Plano São Paulo desde a segunda-feira (12), após 28 dias de fase emergencial. A secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Patrícia Ellen, disse nesta quarta-feira (14) que o governo está “acompanhando diariamente as informações para que, na próxima sexta-feira, nós tenhamos a visão de como será a aplicação do plano nas próximas semanas”.

Ela destacou ainda o que chama de “grandes avanços” em algumas regiões, citando como exemplo a Grande São Paulo.