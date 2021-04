Secretaria de Turismo libera R$ 44 milhões para obras no primeiro trimestre

O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo do Estado, liberou R$ 43,9 milhões para 75 cidades no primeiro trimestre do ano. Os recursos são do Fundo de Melhoria das Estâncias.

“Mesmo durante a pandemia, quando o fluxo de turistas é menor, o investimento no turismo é necessário, sobretudo no estado com maior oferta do País. É importante que os municípios estejam prontos para a retomada que deve ocorrer em breve”, explica Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo do Estado de São Paulo.

A verba é destinada a obras e melhoria de infraestrutura turística, como revitalizações, sinalização, construção de equipamentos públicos de interesse turístico e vias de circulação em locais de maior atração, por exemplo. Os repasses ajudam na manutenção das atividades econômicas e na preservação dos empregos regionais, tornando os destinos aptos a receber mais visitantes.

423 obras

Atualmente estão em execução 423 obras de interesse turístico nas 210 cidades – 70 estâncias e 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Na região da Baixada Santista destacam-se obras em Praia Grande, que está revitalizando o centro expandido dos bairros Ocian e Boqueirão, com previsão de conclusão ainda este ano. O valor somando de todas as obras chega a mais de R$ 37 milhões.

Os municípios famosos pelas águas termais, localizados na região de Campinas, também terão obras importantes concluídas em 21. Destaque para a reforma do Balneário Municipal de Águas de Lindóia, para a criação de um novo parque de entrada no município de Águas de São Pedro e para a reativação do Teleférico de Pedreira.

Já na região de São José dos Campos, onde a obras somam mais de R$ 31 milhões, os destaques são a construção do Mirante da Revolução Constitucionalista, em Areias, a implantação do Complexo Turístico Mirante do Camaroeiro, em Caraguatatuba, além da criação de um Centro Turístico e de Eventos em São José do Barreiro.