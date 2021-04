Festival Arrastão Cultural une rap e literatura em edição repleta de rimas

Como objetivo de expandir a arte local contemporânea e reunir artistas de Guarulhos, o próximo episódio do 9º Festival Arrastão Cultural, que vai ao ar neste sábado (24), às 16h, mescla intervenções artísticas do rap e da poesia, colocando ambas as linguagens em sintonia ao evidenciar a rima. O episódio é transmitido pelo Facebook (https://www.facebook.com/arrastaocultural/) e pelo YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCx908CeOcbekDRha9tOxfqg).

A parte musical desta edição conta com a participação do rapper Kleberson Viana, conhecido como KV, e os convidados Emerson Rosa e Caikan. Atuante na música desde 2010, KV se inspira no movimento black dos anos 1990, impulsionado por nomes como Thaíde e DJ Hum, entre outros. Em sua música traz black music, samba-rock e demais ritmos da cultura negra.

Para completar o programa o Arrastão Cultural convida o escritor Thiago Loreto. Articulador cultural, participou como escritor do jornal Dialética entre 2014 e 2016. Com diversos artistas da cidade, participou do Sarau Carolina Maria de Jesus, movimento social que buscava disseminar a música, cultura e literatura independente da cidade.

Sobre o Arrastão Cultural

O projeto Arrastão Cultural nasceu em 2012 com o objetivo de divulgar e fomentar artistas de diversas linguagens, contemporâneos e independentes da cidade de Guarulhos. Em seus oito anos de existência já produziu inúmeros festivais ao ar livre a partir da parceria com outros coletivos, com o poder público e entidades da iniciativa privada. O coletivo trabalha com profissionais de diversas áreas, dentre os quais jornalistas, técnicos de som, fotógrafos, designers, ativistas, produtores e pessoas engajadas em colaborar.

Em 2019 o Arrastão Cultural realizou uma edição especial do seu Festival no Sesc Guarulhos e ao longo de dois dias de evento participaram cerca de 70 artistas guarulhenses de diversas linguagens.

Para saber mais

https://www.facebook.com/arrastaocultural/

https://www.instagram.com/arrastaocultural/

https://www.youtube.com/channel/UCx908CeOcbekDRha9tOxfqg.

Para encontrar os demais eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.