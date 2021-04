Guarulhos abre 13 UBS nesta quarta-feira para vacinar contra a covid-19

A vacinação contra a covid-19 dos idosos já cadastrados e contemplados na atual fase da campanha não será suspensa em Guarulhos nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes. Na cidade, treze Unidades Básicas de Saúde (UBS) irão funcionar das 8h às 16h exclusivamente para a imunização do público-alvo. A convocação para comparecimento aos postos será feita por meio de contato telefônico, com agendamento de horário a fim de evitar aglomerações.

Estão sendo vacinados na cidade neste momento os idosos a partir de 65 anos. No entanto, a Secretaria da Saúde esclarece que os de maior idade são convocados primeiro, mesmo que tenham feito cadastro posteriormente, uma vez que a abertura de novas fases não exclui as anteriores e diariamente o sistema GRU Vacina recebe cadastramento de pessoas de faixas etárias mais elevadas.

Em alguns casos as equipes de saúde têm encontrado dificuldade para convocar o idoso para tomar a vacina, porque o telefone informado no cadastro ou não atende aos chamados ou indica se tratar de número inexistente ou até mesmo fora de área. Por isso é importante ficar atento a esse campo na hora do preenchimento do formulário no GRU Vacina.

O cadastramento no site https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao é obrigatório para quem irá receber a vacina na cidade e deve ser feito mesmo por aqueles que já fizeram inscrição no site estadual Vacina Já. Para quem não tem condições de efetuar o cadastro online, a Prefeitura também disponibilizou a Central GRU Vacina, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, através do telefone (11) 4968-8870.