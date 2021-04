Guarulhos receberá 10,8 mil doses para vacinar idosos com 64 anos

Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) receberão na quinta-feira (22) o 17° lote de imunizantes contra a covid-19. A remessa, que será retirada pelas prefeituras no Grupo de Vigilância Sanitária de Mogi das Cruzes (GVE), conta com 22.290 doses de Coronavac, destinadas à aplicação de primeira dose para idosos de 64 anos. Guarulhos receberá 10.870 doses.

Com a nova remessa, a região chega ao total de 581.973 doses de vacinas recebidas desde o início da campanha.

Cada município fará a divulgação da data de início da imunização do novo público. Até o momento, Santa Branca não recebeu a previsão de doses para este público.

Confira o quantitativo de doses enviado para cada município:

Arujá – 740

Biritiba Mirim – 250

Ferraz de Vasconcelos – 1.470

Guararema – 250

Guarulhos – 10.870

Itaquaquecetuba -2.710

Mogi das Cruzes – 3.870

Poá – 1.030

Salesópolis – 150

Santa Isabel – 500

Suzano – 2.450