Casos de estupro de vulnerável apresentam alta de 64% em Guarulhos

Os registros de estupro de vulnerável apresentaram alta de 64% em Guarulhos em março em relação a fevereiro deste ano. Enquanto que no segundo mês do ano foram contabilizados 14 casos, no mês passado o número subiu para 23. Os dados fazem parte das estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) nesta sexta-feira (23).

A soma dos três primeiros meses de 2021 retratam 47 casos desse tipo de violência. É considerado estupro de vulnerável consumado qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de 14 anos de idade. A pena para esse crime varia de oito a 15 anos de prisão.

Já o número de estupro apresentou queda saindo de 10 em fevereiro para oito no mês passado.