Guti afirma que analisará PL que libera uso de charrete aprovado pela Câmara

O projeto de lei, de autoria do vereador Edmilson (Psol), que altera o Código de Proteção e Bem-estar Animal do Município foi aprovado na Câmara Municipal. A proposta libera a utilização de charretes ou outros veículos de passeio, puxados por cavalos.

O prefeito Guti afirmou que o projeto ainda não chegou ao Executivo. “Vamos analisar com cuidado e discutiremos sobre isso. Sei que tem uma mobilização grande dos protetores, mas o projeto ainda não está na prefeitura”, disse o prefeito durante live nas redes sociais.

Segundo o vereador Edmilson a proibição de charretes contida no Código de Proteção Animal foi um erro da administração. “O mesmo Código autoriza, dá um sinal verde para que as Forças Policiais utilizem, aqueles que têm cavalaria, no caso da GCM; e da Polícia Militar, os canis, os animais que são utilizados nas perseguições, principalmente, na questão do tráfico de drogas, isso continua e o Código tratou isso com muita serenidade. Nós temos um item, um artigo, que por conta da falta de uma palavra proibiu toda uma atividade, criando uma situação de que a pessoa pode conduzir o animal na charrete, mas sem estar montado, sem estar nela. É um absurdo a forma que ficou, nem coloco como culpa no Departamento de Proteção Animal. Estou considerando isso como erro, estou tratando isso como um erro, algo errado na digitação que passou e a gente acabou aprovando. É apenas uma correção para que a gente mantenha a tradição na cidade, para aquelas pessoas que são amantes da criação de cavalos, amantes das charretes. Para dar uma informação, nós temos aqui um dos mais antigos artesãos que são do restauro e da construção de charretes, porque toda aquela estrutura, 95% é de madeira, fica aqui na Vila Galvão. Ou seja, é uma pessoa histórica na cidade que me procurou dizendo: vereador dá forma que está parece que o que eu estou fazendo é crime”, afirmou.