Papo de Plateia estreia novo formato virtual com entrevista de artistas e músicos

A Prefeitura de Guarulhos estreia nesta quarta-feira (28), às 20h, o Papo de Plateia Frente a Frente, um novo formato virtual mais ousado contendo entrevistas com artistas e músicos de atuação e trajetória relevantes para o universo das orquestras. Iniciativa da Secretaria de Cultura, o evento é transmitido pelas redes sociais da Gru Sinfônica e da Orquestra Jovem no YouTube, Facebook e Instagram.

A maestrina e pianista portuguesa Priscila Bomfim, regente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, é a convidada do episódio de estreia do Papo de Plateia Frente a Frente. O time de entrevistadores é composto pelo pianista guarulhense Leandro Isaac Duarte, a estudante de regência e estagiária das orquestras de Guarulhos Alicia Ripina e Lucas Nobre Campos, aluno de piano do Conservatório Municipal de Guarulhos.

Juntos eles debatem os diversos cenários da música, tanto no Brasil e em Portugal quanto mais especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, falam das alterações nas programações devido à pandemia e dos espaços dedicados a espetáculos de ópera, músicas de concerto e câmara. Os entrevistadores também exploram a experiência de Priscila Bonfim como pianista correpetidora, que lida intensamente com leituras à primeira vista na preparação das peças para grupos corais, realidade que difere de sua trajetória como pianista solista. O bate-papo também trata da questão da figura feminina na regência e das últimas tendências da ópera no mundo.

O Papo de Plateia Frente a Frente também permite a calorosa participação e interação do público pelo chat, que pode esclarecer dúvidas, comentar e fazer novas perguntas, uma forma interessante e surpreendente de contribuir com o bate-papo.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Papo de Plateia Live Frente a Frente

Convidados: Priscila Bomfim, Leandro Isaac Duarte, Alicia Ripina e Lucas Nobre Campos

Data: quarta-feira, 28 de abril

Horário: 20h

Acesso pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/