Justiça suspende volta das aulas presenciais nas redes pública e privada em Guarulhos

A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que as aulas presenciais em Guarulhos só poderão ser retomadas a partir de 31 de maio. O decreto tem como finalidade a retomada das atividades presenciais somente quando os profissionais da educação estiverem todos imunizados contra a covid-19.

Na audiência de conciliação participaram representantes da Prefeitura, do Sinpro e da Apeoesp. Sendo assim, o juiz ampliou a decisão também para as escolas particulares, onde as aulas vêm acontecendo normalmente desde o início deste mês, conforme determina o Plano São Paulo.

“A princípio, o retorno das aulas presenciais fica agendado para o dia 31/05/2021 , devendo ocorrer com os profissionais da educação imunizados com a vacina contra Covid-19”, atesta o comunicado da Apeoesp.