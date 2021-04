EDP anuncia investimento de R$ 3 bilhões na área de concessão em São Paulo

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, anuncia um investimento recorde de cerca de R$ 3 bilhões em sua área de concessão entre 2021 e 2025. Trata-se de praticamente o dobro do realizado no intervalo anterior.

O aporte terá como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 28 cidades da área de atuação; melhorias operacionais: redução de perdas, como o combate ao furto de energia; investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a Companhia entende ser necessária uma rede de distribuição segura, confiável, monitorada e flexível.

Nesse sentido, a EDP vai ampliar a flexibilidade de sua operação promovendo a atualização tecnológica das redes. Em outra frente, a Empresa construirá novas subestações, melhorando a confiabilidade do sistema e a segurança e qualidade do fornecimento de energia. Pensando no futuro, a EDP vai ampliar seu projeto de redes inteligentes, que permitem facilitar serviços como religação automática, balanço de tensão e combate a fraudes.

A Companhia continua com a estratégia de colocar o cliente no centro do negócio, entendendo que o consumidor está cada vez mais informado, integrado, exigente e familiarizado com a tecnologia. Por isso, os canais de atendimento vêm evoluindo ao longo dos anos. Atualmente, 75% dos atendimentos da EDP já acontecem de forma online. A digitalização pode ser percebida, por exemplo, em atendimentos por videochat, aplicativo para smartphone e WhatsApp. A tecnologia também é aplicada para o pagamento de faturas por débito automático, via Pix e outros meios eletrônicos.

“No recente anúncio que fizemos sobre a estratégia da EDP para o ciclo 2021-2025, destinamos 60% de todo o nosso investimento dos próximos anos ao segmento de Distribuição. Este aporte demonstra a importância central que nossa distribuidora e nossa área de concessão no estado de São Paulo têm no plano de negócios da Companhia”, afirma João Marques da Cruz, presidente da EDP no Brasil. A EDP atende cerca de 2 milhões de clientes, aproximadamente 5 milhões de pessoas, em 28 municípios paulistas.

Sobre a EDP no Brasil