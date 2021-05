Guarulhos antecipa para esta quarta-feira a vacinação contra a covid para pessoas de 60+

A Prefeitura de Guarulhos inicia nesta quarta-feira (5) a vacinação contra a covid-19 das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com a demanda cadastrada nos canais oficiais da Prefeitura, chamando primeiro os mais velhos. Esse público pode inclusive ser convocado para tomar a vacina no próximo sábado (8), quando 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS) vão funcionar das 8h às 16h exclusivamente para intensificar a imunização dessa nova faixa etária.

Porém, as pessoas não devem se dirigir espontaneamente às UBS, porque a vacinação será feita somente mediante a convocação dos cadastrados. Com exceção das UBS Paulista, Alvorada e Dona Luiza, que estão sendo utilizadas como retaguarda para a rede de urgência e emergência no atendimento de pacientes com covid-19, todas as demais estarão envolvidas na campanha de imunização contra o coronavírus.

Para evitar aglomerações a Secretaria da Saúde recomenda que as pessoas evitem chegar antes do horário agendado, bem como levar consigo acompanhantes sem que seja necessário. Além de iniciar a vacinação da população com 60 anos ou mais, o município está aplicando a segunda dose no público-alvo dentro do aprazamento preconizado pelos fabricantes das vacinas, sem risco de interrupção da campanha.

Nesta terça-feira (4) foi a vez de 31 indígenas da Aldeia Filhos dessa Terra, na região do Cabuçu, receberem a segunda dose da vacina. Já os povos indígenas em contexto urbano foram imunizados nas UBS Cabuçu e Soberana em fevereiro.