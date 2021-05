Prefeitura abre mais 60 vagas em cursos profissionalizantes em parceria com o Sebrae

A parceria entre a Secretaria do Trabalho de Guarulhos e o Sebrae irá disponibilizar mais 60 vagas em cursos de qualificação profissional para os guarulhenses. As inscrições devem ser realizadas diretamente com a secretaria pelos telefones 2475-9728/9726.

São 30 vagas para o curso Aprenda a Vender Melhor no E-commerce, que permanece com as inscrições abertas até 14 de maio ou até encerrarem as vagas. O objetivo do curso é aumentar as vendas no comércio eletrônico pelo uso de ferramentas de marketing digital, proporcionando, dentre outros conteúdos, identificação de público-alvo, adequação tecnológica e gestão do funil de marketing e de vendas. As aulas acontecerão de 24 a 31 de maio.

Por sua vez, as outras 30 vagas serão para a segunda turma do curso Biossegurança para o Segmento de Beleza, que recebe inscrições até 10 de maio. As aulas acontecerão de 18 a 24 de maio e têm como objetivo capacitar profissionais para aplicar os procedimentos de biossegurança de acordo com as normas vigentes relativas às etapas de limpeza, desinfecção, inspeção, acondicionamento, esterilização, uso de EPIs e armazenamento de materiais e instrumentos.