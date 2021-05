Câmara Municipal reprova contas de Almeida do ano de 2016

Da Redação

A Câmara Municipal reprovou nesta quarta-feira (05) as contas do ano de 2016 da gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, antes no PT e agora no PDT. Nesta votação, 12 vereadores foram favoráveis a rejeição e outros cinco se declararam contrários. Outros parlamentares estavam ausentes ou abstiveram. Esta condição surgiu após parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pode complicar a vida do ex-prefeito, tornando-o inelegível.



Votaram a favor da rejeição Geleia Protetor (PSDB) e Carol Ribeiro (PSDB), Lucas Sanches (PP), André Alves (Cidadania), Leandro Dourado (PTC) e Welliton Bezerra (PTC), Jayme Junior (Republicanos), Geraldo Celestino (PSC) e Pastor Anistaldo (PSC), Danilo Gomes (DC), Luís da Sede (PSD) e Karina Soltur (PSD).



“É basicamente assumir que não fez um bom trabalho naquele período. Eu lamento por isso. Eu, pessoalmente, não guardo nenhuma simpatia pelo governo Almeida, aliás eu perdi uma presidência de Câmara por culpa dele”, disse o vereador Marcelo Seminaldo.