Oficina online ensina a montar minhocário para compostagem de resíduos orgânicos

Nesta quinta-feira (6), a partir das 10h, uma oficina online via Google Meet com Marcia Rosa e Joel José Amaro, servidores do Viveiro Educador da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Guarulhos, vai ensinar a montar um minhocário para a compostagem de resíduos orgânicos, desde a construção do equipamento até a retirada do húmus.

Ainda nesta quinta-feira, às 16h, o gestor ambiental e especialista em inovação para a gestão de resíduos orgânicos Ricardo Thaler Beck vai abordar o tema Compostagem Comunitária e as Possibilidades de Associar Criação de Insetos e Galinhas, também pelo Google Meet.

Para se inscrever gratuitamente em ambas as aulas e receber o link para participação via email acesse https://bit.ly/3e0hvh0. A programação é parte da 1ª Semana de Compostagem de Guarulhos, que segue até sábado (8) com diversas oficinas online e sorteios de prêmios.