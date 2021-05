Carbônica aborda a verticalização da cidade em novo single

Em pleno processo de produção do novo álbum, Apartamento 41, a banda de rock guarulhense Carbônica lança nesta sexta-feira (7) a música Ela só sabe que precisa Gritar, mais um single que integra o trabalho financiado pelo FunCultura com recursos da Lei Aldir Blanc. Para ouvir a nova música do Carbônica com exclusividade no dia do lançamento basta fazer o pre-save clicando no link https://ingroov.es/eessqpg.

Ela só Sabe que Precisa Gritar é uma crônica sobre a verticalização da cidade e o amadurecimento de uma personagem tipicamente urbana, uma música que retrata o momento atual.

“Produzimos um disco completo em meio ao caos da pandemia, domando nossos monstros internos e tentando conciliar tudo isso com a pressão externa. Essa foi a maneira de contar como estávamos atravessando esse momento e como isso também atravessava cada um de nós”, conta o compositor e guitarrista da banda, Will Barbosa.

Em meados de abril o Carbônica lançou A Cidade Parou (Junto com meu Coração), primeiro single do novo trabalho, disponível nas plataformas de streaming, além de um videoclipe em formato de animação com ilustrações do cartunista Leandro Franco disponível no canal da banda no YouTube.

A imagem da capa do single é da fotógrafa guarulhense Daiana Oliveira Lopes, jovem talentosa que conheceu os integrantes da banda no CarnaRock da Associação Cultural Rock Guarulhos em 2020, um dos últimos shows ao vivo realizado na cidade. Para conhecer o trabalho de Daiane acesse os perfis no Instagram https://www.instagram.com/a_meninadasfotos/, https://www.instagram.com/krlh_meu/ e https://www.instagram.com/arealidadeemfotografia/.

Sobre a banda Carbônica

Formada em Guarulhos em 2010, a banda de rock Carbônica possui ritmo efervescente e explosivo, cantado em português. Com raízes no punk rock e no garage, a Carbônica faz a confluência de estilos abusando de riffs de guitarra e letras que vão direto ao ponto.

Os temas estão sempre contextualizados num ambiente urbano, pautados de embates pessoais causados pelo modo de vida cosmopolita. Os longos anos de estrada dão maturidade ao som da banda, que há mais de uma década faz barulho no underground, uma trajetória com mais de 300 shows realizados no país.

No começo de 2020, depois de estrondosa apresentação no Sesc Guarulhos, a Carbônica teria uma agenda cheia de shows, interrompida em março durante um tour pelo interior de São Paulo. Logo o mundo virou de cabeça para baixo. Este foi o ponto de partida para Will e Vini, de suas casas, começarem a compor um novo álbum, uma maneira de contar como estavam atravessando a pandemia, ou como a pandemia estava atravessando cada um deles.

Para saber mais sobre a banda acesse https://www.facebook.com/CarbonicaOficial.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.