Cia. de Teatro PimentArdida discute as doenças do terceiro milênio em espetáculo contagiante

A Cia. de Teatro PimentArdida apresenta O Assassinato de Manoel Soares, espetáculo que aborda alguns dos males do terceiro milênio como depressão, angústia e ansiedade. A exibição acontece neste sábado (8), às 20h, pelo canal do coletivo no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UCtul5CpldJ8ib4hcv2RTV-g. A classificação do espetáculo é 14 anos.

Escrito e dirigido por Ítalo Soares, O Assassinato de Manoel Soares foi um dos projetos mais intensos da Cia. de Teatro PimentArdida, uma história contagiante que promete prender o espectador do início ao fim. Ambientada na década de 1930, a peça trata de temas atuais como ansiedade, depressão e a luta pelas causas sociais tão importantes quanto nos dias de hoje e que estarão sempre em pauta.

Sinopse

Um homem com o coração carregado de ódio decide contratar um pistoleiro para matar seu desafeto Manoel Soares. Preço acertado e pago, o homem sai à caça de sua vítima, mas ao encontrá-la tem uma surpresa antes de cometer o crime. Ansiedade, depressão, baixa autoestima – as doenças do terceiro milênio são retratadas nessa apresentação ambientada na São Paulo dos anos 1930.

A temporada

A atual temporada da Cia. de Teatro PimentArdida integra o projeto Teatro Social, iniciativa que tem por objetivo levar espetáculos até escolas da periferia de Guarulhos. O projeto, concebido em 2019, reúne em seu portfólio as montagens Inferno Nacional, O Capital – Arlequins Apresenta Marx, Ubu Rei e O Assassinato de Manoel Soares.

Os espetáculos desta temporada marcam as comemorações de aniversário de cinco anos da Cia. De Teatro PimentArdida, celebrado em 2020 e adiado devido ao fechamento de teatros e escolas durante a pandemia.

O projeto foi contemplado pelo edital do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura, e será realizada com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para saber mais sobre a Cia. De Teatro PimentArdida acesse as fanpages da trupe no Facebook (https://www.facebook.com/CiaPimentardida) e no Instagram (https://www.instagram.com/ciapimentardida/).

Você também pode encontrar mais eventos culturais que acontecem na cidade no endereço https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Cia. De Teatro PimentArdida apresenta O Assassinato de Manoel Soares

Data: sábado, dia 8 de maio

Horário: 20h

Transmissão pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtul5CpldJ8ib4hcv2RTV-g

Classificação: 14 anos