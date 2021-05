Orquestra no Bairro Digital oferece repertório especialmente dedicado aos alunos da EJA

A Prefeitura de Guarulhos retoma as atividades do programa Orquestra no Bairro com apresentação digital da Orquestra Gru Sinfônica que acontece na próxima terça-feira (11), às 19h, especialmente dedicada aos alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino. Evento marcado por grande interação entre espectadores e instrumentistas, a transmissão ocorrerá pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube (www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g) e no Facebook (www.facebook.com/ojmguarulhos/).

Iniciativa das secretarias de Educação e Cultura, o programa Orquestra no Bairro integra a Temporada 2021 das orquestras da cidade. Por meio do apoio da Escola 360, a ação objetiva a difusão da música clássica em toda a cidade e, nesse contexto digital, alcançar cada vez mais pessoas, que agora têm a chance de participar do evento com toda a família, no conforto de suas casas.

Repertório

Diante da proposta de formação de público, a programação do espetáculo é bastante diferenciada, com arranjos musicais especialmente elaborados para que os alunos possam compreender o processo de criação da música e a relação dos sons com cada um dos instrumentos.

Com arranjos de Adriano Carrijo, o repertório oferece músicas da tradição folclórica e popular brasileira, além de trilhas sonoras de animações bastante conhecidas, como Você Quer Brincar na Neve? (Do You Want to Build a Snowman?), de Christophe Beck, e Por Uma Vez na Eternidade (For the First Time in Forever), de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, temas do filme Frozen. O repertório inclui ainda as trilhas Um Amigo Assim (Friend Like Me), de Alan Menken, do filme Aladdin, e Os Vingadores (The Avengers), de Alan Silvestri.

O Trenzinho do Caipira e Marcha Soldado, de Heitor Villa-Lobos, e Carinhoso, de João de Barro e Pixinguinha, também compõem o repertório da apresentação da Orquestra Gru Sinfônica.

Para mais informações e detalhes da Temporada 2021 das orquestras de Guarulhos acesse https://bit.ly/3oRBVvb.

Se você quer conhecer outros eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Orquestra Gru Sinfônica apresenta programa Orquestra no Bairro Digital

Data: terça-feira, 11 de maio

Horário: 19h

Transmissão: YouTube (www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g) e Facebook (www.facebook.com/ojmguarulhos/).