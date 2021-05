Cantora guarulhense lança álbum com recursos do FunCultura nesta sexta-feira

A cantora guarulhense Stephanie Klassa acaba de lançar seu primeiro trabalho autoral, o álbum Meu, trabalho financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura, com recursos da Lei Aldir Blanc. Para celebrar o lançamento, a cantora faz apresentação virtual nesta sexta-feira (7), às 20h, evento transmitido pelo canal da cantora no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/stephanieklassa.

Meu reúne músicas que refletem a personalidade forte de Stephanie, compostas e gravadas durante o período de pandemia, produzidas pelo produtor Tiago Pollon no PSP Estúdio. O álbum é composto pelas músicas Maybe, Baby Song, Start Over, Sonho, Todo Mundo Louco e Meu, música que dá nome ao trabalho da cantora. O álbum está disponível em todas as plataformas de streaming por meio do link https://ffm.to/stephanie-klassa-meu?.

A cantora

Talento, graça e espontaneidade. Quem já teve a oportunidade de ver Stephanie Klassa em ação nos palcos sabe que não há exagero em dizer que a cantora esbanja grande furor e potência vocal.

Em dezembro do ano passado Stephanie Klassa participou do Rock em Concerto, evento da Associação Cultural Rock Guarulhos realizado em comemoração ao aniversário de 460 anos da cidade. Na ocasião, Stephanie dividiu o palco do Teatro Adamastor com os instrumentistas da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, sob regência do maestro Emiliano Patarra.

“Durante todo esse processo criativo aconteceu uma mistura de emoções. Há momentos em que você está eufórico e tudo é uma surpresa, tudo é novidade. Nesse trabalho, tentei ser o mais real e fiel às minhas emoções, foi uma entrega muito grande, muito intensa”, comemora Stephanie, satisfeita e feliz com o resultado do trabalho.

Para saber mais sobre a carreira de Stephanie Klassa acesse as redes sociais da cantora no Facebook (https://www.facebook.com/SteKlassa/) e no Instagram (https://www.instagram.com/sklassa/).

Você também pode conferir outros eventos culturais que acontecem na cidade em https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Stephanie Klassa apresenta o álbum Meu

Data: sexta-feira, dia 7 de maio

Horário: 20h

Transmissão pelo YouTube: https://www.youtube.com/stephanieklassa.