Drum Ubuntu encerra temporada com batucada neste domingo

Uma temporada que primou por apresentações musicais de diferentes artistas, com bate-papos descontraídos e cheios de histórias dos palcos, estúdios e bastidores da música. No próximo domingo (9), às 16h, o projeto Drum Ubuntu apresenta batucada de encerramento com a participação de diretores e mestres de bateria, evento virtual transmitido pelas redes sociais do projeto no YouTube e no Facebook.

Para encerrar o projeto, que vem sendo realizado desde o mês de fevereiro, o baterista e percussionista Landão Jessé convida os mestres Markão, Gisah, Pelé, Gê Nota 30, Thiago PX e Teco Martins, reunidos em um encontro que mostrará a trajetória desses artistas, sua qualidade musical e a potência das baterias das escolas de samba.

A idealização do projeto Drum Ubuntu partiu do conceito de Ubuntu, de origem africana, sustentado por pilares como respeito e solidariedade e que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Seu formato digital foi contemplado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, junto ao Funcultura e à Secretaria da Cultura de Guarulhos.

Serviço

Batucada Drum Ubuntu

Data: domingo, 9 de maio

Horário: 16h

Transmissão pelas redes sociais:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZW5KrasjqSsMQfZ054juLg

Facebook: https://www.facebook.com/DRUMUBUNTU