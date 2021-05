Guarda Civil Municipal realizou uma média de 438 patrulhamentos diários em abril

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou no mês de abril 13.156 patrulhamentos em próprios municipais e locais de interesse de segurança pública, o que representa uma média de 438,5 rondas por dia.

Após a promulgação da lei federal 13.022/2014, a GCM teve suas atribuições e competências expandidas e passou a fazer segurança dos bens, serviços e instalações públicas, patrulhamento preventivo, proteção dos direitos humanos fundamentais, preservação da vida, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força, quando necessário.

Além do patrulhamento motorizado, a GCM tem atuado em ocorrências com as quais depara no cotidiano, como os casos de flagrante delito, além de apoiar as secretarias municipais em seus serviços e fazer a cobertura de postos fixos.

Segundo o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, “a GCM evoluiu muito nos últimos anos, exercendo um papel preponderante na segurança pública da cidade de Guarulhos. O compromisso do governo municipal, da secretaria e do comando-geral da GCM é fortalecer ainda mais a corporação com o uso de novas tecnologias e otimização dos recursos humanos”.

A GCM está à disposição da população 24 horas por dia pelo telefone de emergência 153.