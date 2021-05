Corpo de MC Kevin deixa quadra da Unidos de Vila Maria para ser sepultado em SP

O corpo do cantor MC Kevin deixou a quadra da escola de samba Unidos da Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, rumo ao Cemitério Parque dos Pinheiros, no Tremembé, onde será sepultado às 11h30, em cerimônia restrita à família.

O funkeiro foi velado durante toda a manhã na comunidade do Parque Novo Mundo, em uma cerimônia que foi aberta ao público das 4h as 8h da manhã.

Houve muita fila e aglomeração de fãs na frente da quadra da escola para a despedida do cantor. Após as 8h, o velório foi fechado para familiares e amigos próximos do artista.

A esposa do funkeiro, a advogada Deolane Bezerra, foi uma das primeiras familiares a chegar no local e foi amparada por amigos da comunidade. A mãe do cantor, Valquíria Nascimento, também esteve ao lado do caixão o tempo todo durante a cerimônia de despedida e chorou muito ao lado de outros familiares.

O corpo deixou a quadra da Vila Maria por volta das 9h20 desta terça (18).