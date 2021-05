GCM de Campos do Jordão vem conhecer experiência da Inspetoria Ambiental

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu nesta segunda-feira (17) o comandante da GCM de Campos do Jordão, Robson Martins, que veio conhecer a estrutura e o funcionamento da Inspetoria de Guarda Ambiental, já que a corporação daquela cidade pretende iniciar atividades de fiscalização a infrações ambientais e até mesmo criar uma unidade especializada no município.

Na oportunidade, o comandante da corporação de Campos do Jordão manifestou interesse em participar do curso para a atuação de guardas ambientais que será realizado pela GCM de Guarulhos no mês de julho.

Segundo o inspetor-geral Pedro Sarmento, comandante da Inspetoria Ambiental de Guarulhos, “por todas as cidades ocorrem muitos crimes e infrações ambientais, sendo necessária a intervenção do poder público e de seus agentes para que, multando ou prendendo os infratores, o meio ambiente seja preservado no presente e para futuras gerações”.

Participaram da reunião o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, e o comandante-geral da GCM, Francisco Borotta, além do inspetor-geral Pedro Sarmento.