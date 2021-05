Guarulhos inicia a vacinação contra a covid-19 de motoristas e cobradores

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta terça-feira (18) a vacinação de motoristas e cobradores do transporte público municipal e intermunicipal contra a covid-19. Após acordo firmado pelo Governo do Estado com a categoria, eles serão vacinados no local de trabalho, assim como será feito com os metroviários. De um total de 230 funcionários previstos para serem imunizados nesta data na empresa Coopertrans, no Jardim São João, apenas 165 compareceram para tomar a vacina.

A vacinação desse público prossegue na quinta-feira (20), das 10h às 15h, na empresa Guarulhos Transportes S/A e Coope G4, e das 9h às 15h na Viação Campo dos Ouros, bem como na empresa Vila Galvão (Metropolitano) e na Viação Urbana Guarulhos, onde a imunização também será feita no dia 21, das 9h às 15h.

Ainda na sexta-feira (21) haverá vacinação contra a covid-19 na Viação Campo dos Ouros, na Viação Atual e na Unitransporte das 10h às 15h, assim como na empresa Vila Galvão (Municipal) das 9h às 15h. Já no dia 24, das 10h às 15h, a disponibilização das doses será para motoristas e cobradores da Cooperfort. A estimativa é imunizar cerca de dois mil profissionais do transporte urbano municipal e intermunicipal.

Autorização via QR Code para os funcionários intermunicipais

Os motoristas e cobradores que trabalham no transporte intermunicipal estão contemplados no cronograma de vacinação, sendo obrigatória a apresentação do QR Code recebido por email, além de documento de identidade e CPF.

Para quem não puder comparecer

Para os motoristas e cobradores que trabalham no transporte urbano municipal e intermunicipal que, por algum motivo, não puderem comparecer na data e horário agendados para vacinação, a orientação é para que procurem, posteriormente, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) elencadas abaixo para cada empresa, munidos de RG e CPF, além de QR Code para aqueles que atuam no transporte intermunicipal.

UBS Haroldo Veloso: Coopertrans

UBS Cecap: Empresa Vila Galvão (Metropolitano) e Viação Urbana Guarulhos

UBS Taboão: Guarulhos Transportes S/A, Unitransporte S/A e Cooperfort

UBS Lavras: Coope G4 e empresa Vila Galvão (Municipal)

UBS Nova Cidade: Viação Campo dos Ouros do Jardim Nova Cidade.

UBS Cidade Martins: Viação Campo dos Ouros do Jardim Bela Vista e Viação Atual.