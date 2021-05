PF prende 28 suspeitos de tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal fez uma operação na última terça-feira (18) contra o tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foram presos 28 suspeitos de participar do envio de drogas para o exterior.

De acordo com as investigações, que começaram em novembro de 2019, os acusados conseguiam enviar cocaína para fora do país burlando a segurança do aeroporto. A droga era enviada para a África do Sul e países da Europa como Portugal, Alemanha e Holanda.

Segundo a PF, a maioria dos presos são funcionários ou ex-funcionários de empresas terceirizadas de logística que atuam no aeroporto. Alguns trabalham em companhias aéreas. Eles eram responsável pelo envio das malas.

Uma parte do grupo levava as malas para o aeroporto e as entregava aos criminosos que tinham acesso restrito as áreas de inspeção e transporte das bagagens. As malas não passavam pelos aparelhos de raio-x.

Na área de inspeção, outra parte da quadrilha tirava as etiquetas das malas dos passageiros e colocava nas outras malas de drogas. Eles transportavam entre 30kg a 200 kg de drogas por mala.

Essa foi a maior investigação da Polícia Federal para investigar o tráfico realizado por funcionários terceirizados. No total, 61 pessoas são investigadas.