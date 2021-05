Festival de Marchinhas Carnavalescas de Guarulhos divulga vencedores

O Festival de Marchinhas Carnavalescas de Guarulhos divulgou nesta quarta-feira (19) os vencedores de sua 1ª edição. Compositores das marchinhas ganhadoras, Alberto Sousa, Fernando Pereira da Silva, Benilton Bomfim, Carlos Bomfim e Anderson Maia foram beneficiados com premiação em dinheiro. Foram mais de dois meses de ensaios, que seguiram todos os protocolos de segurança e prevenção à covid-19 e culminaram com a execução das dez composições pré-selecionadas para a final.

O evento de escolha e divulgação dos vencedores foi realizado no último sábado (15), com transmissão ao vivo do Centro Cultural Destaque pelas redes sociais. O projeto teve patrocínio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura), com recursos federais da Lei Aldir Blanc. A transmissão está disponível no endereço https://youtu.be/M0-NdrVqmdo.

Para avaliação das marchinhas vencedoras a comissão julgadora responsável considerou melodia e letra como critérios únicos de avaliação. O primeiro lugar ficou com a marchinha Foto do seu Pé, de Alberto Sousa e Fernando Pereira da Silva (São Paulo/SP). Já o segundo lugar foi para Amor de Carnaval, de Benilton Bomfim e Carlos Bomfim (Taubaté/SP), e o terceiro para Passa Álcool na Mão, de Anderson Maia (São Paulo/SP).

Para a seleção dos vencedores o festival destacou júri técnico especializado, composto pela maestrina, musicista e compositora Cristina Kaizer (Guarulhos), o historiador, produtor cultural e especialista em cultura popular Wangy Alves (São José dos Campos/SP), e o músico, compositor e fundador do Bloco dos Fanfarrões Rodrigo Pila (Guarulhos).

Em sua primeira edição o festival teve como objetivo estimular o trabalho e o processo criativo de músicos e compositores, fomentando a produção musical e a tradição das marchinhas carnavalescas.