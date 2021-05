Aeroporto Internacional de Guarulhos é o primeiro do mundo com Wi-fi 6

A empresa de banda larga sem fio Alliance (WBA) anunciou, na última quarta-feira (18), que os viajantes, empregados e varejistas no Aeroporto Internacional Guarulhos agora poderão acessar pela primeira vez o Wi-Fi 6, usando o OpenRoaming.

O serviço fornece acesso seguro, automático e sem atrito à rede Cisco que é gerenciada pela Boingo. O serviço estará disponível para viajantes no Terminal 3 internacional de Guarulhos, usando os melhores dispositivos Samsung Galaxy.

Com o OpenRoaming, os usuários poderão experimentar uma internet de alta velocidade, com uma das redes sem fio mais avançadas do mundo. Baseado em 802.11ax e apresentando canais de até 160 MHz de largura, o Wi-Fi 6 pode fornecer velocidades até três vezes mais rápidas do que as tecnologias tradicionais.

Projetado para uso nas bandas de 2,4, 5 e 6 GHz, o Wi-Fi 6 também oferece maior confiabilidade, latência ultrabaixa e maior eficiência de rede em aeroportos, estádios e outros ambientes com grande número de dispositivos conectados simultaneamente.

Os passageiros e funcionários do aeroporto não precisarão mais se conectar a redes públicas de Wi-Fi repetidamente. Isso também irá melhorar a experiência dos consumidores nas lojas de varejo, pois permitirá um processo de check-out mais suave e oferecerá suporte às operações de back-office.

O serviço libera os viajantes, funcionários do aeroporto e outros usuários da repetição do registro e login que as redes Wi-Fi públicas geralmente exigem. Em vez de registrar novamente ou inserir as credenciais de login, os usuários GRU terão acesso instantâneo à rede combinado com a segurança de nível empresarial.

A Boingo projetou, instalou e gerencia a rede em GRU, que foi a primeira rede Wi-Fi 6 de aeroporto do mundo, quando foi lançada e iniciou-se a implementação em outubro de 2020. Os viajantes têm até quatro horas de acesso gratuito, incluindo a partir de seus dispositivos de geração mais antiga, graças a compatibilidade com versões anteriores do Wi-Fi.

A rede GRU apresenta uma infraestrutura unificada de Wi-Fi 6 baseada em pontos de acesso, controladores e switches Cisco Catalyst. A Samsung forneceu aos funcionários de operações aparelhos robustos e outros dispositivos habilitados com o chipset W-Fi 6 da Broadcom, permitindo-lhes usar o Wi-Fi 6 para maximizar a produtividade e a capacidade de resposta aos passageiros, enquanto diferentes identidades OpenRoaming são usadas para separar o acesso automático para funcionários GRU dos convidados.

“GRU é o aeroporto mais movimentado da América do Sul”, disse Gustavo Figueiredo, CEO do GRU Airport. “Com o Wi-Fi 6, nossos passageiros e funcionários de operações agora têm conectividade confiável, contínua e segura para garantir uma melhor experiência de viagem.”