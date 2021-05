Guarulhos recebe quase 21 mil doses da vacina contra covid-19 para imunizar público diversos

Da Redação

Guarulhos recebe nesta quinta-feira (20) 20.835 doses da vacina contra Covid-19 para imunizar pessoas idosas, com comorbidades e profissionais do transporte público. Este lote é do fabricante AstraZeneca. Desta quantidade, 493 são para idosos e outras 20.342 para aplicação em pessoas que se encaixam no outro perfil destacado.



Elas são destinadas às pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, que têm entre 45 e 50 anos e recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC); além de motoristas e cobradores do transporte público que trabalham em empresas da Capital e residem na região e que já estão com o documento de identificação para a imunização.



O município também recebe doses extras para complementação de grupos nos municípios em que houve falta. Parte destes imunizantes são CoronaVac e serão utilizados para suprir a falta da segunda dose de públicos diversos. A outra parte, é da vacina AstraZeneca, para aplicação de primeira dose para idosos de 70 anos que não foram contemplados pela campanha.