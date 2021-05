Trio que seguia para Guarulhos é preso com drogas na rodovia Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três pessoas, na noite da última terça-feira (19), por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na altura do km 67 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP).

Durante fiscalização, em conjunto com a Polícia Civil de Mairiporã, os policiais abordaram um veículo com placa de Atibaia/SP. Nele estavam três pessoas, sendo o motorista e um casal. Durante conversa com os policiais, os suspeitos relataram que saíram de Atibaia, onde moram, a fim de passear em Guarulhos, mas não souberam dizer com precisão quais os locais frequentaram, afirmando que foram apenas “dar uma volta”.

Com as informações sem nexo, os policiais pediu que descessem e perceberam o nervosismo incomum nos ocupantes do veículo.

Ao vistoriar uma sacola que estava aos pés do passageiro, os policiais encontraram em seu interior 2.000 papelotes de cocaína, contendo 1 grama de droga cada papelote. Havia também 1 tijolo com 1 quilo de crack.

Os dois homens possuíam idades de 30 e 28 anos. A mulher possuía 19 anos. Eles assumiram que saíram de Atibaia/SP e foram até a região do bairro Aricanduva, na capital paulista, onde adquiriram a droga para revenda em Atibaia/SP.

O homem de 28 anos possui antecedentes criminais por tráfico e roubo. Os três foram conduzidos ao DP de Mairiporã/SP, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.