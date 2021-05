Sábado é dia de feijoada na UP300

Sábado é dia de saborear uma deliciosa feijoada. A diversão fica ainda mais completa se o local escolhido ainda contar com música ao vivo e refrescantes caipirinhas para acompanhar. Tudo isso pode ser encontrado na UP 300 Gin&Chopp que serve uma saborosa feijoada acompanhada de muito samba e pagode ao vivo, além de diversos tipos de bebidas.

Além de todas as iguarias que uma boa feijoada é feita, na UP ela é servida na cumbuca com arroz branco, couve, vinagrete, torresmo, banana milanesa, laranja e abacaxi grelhado. O preço individual é de R$ 37,90. O prato começa a ser servido a partir das 12h até as 17h. Mulher é VIP até as 16h.

A UP 300 Gin&Chopp segue todas as normas de segurança e higiene, então é necessário que todos os clientes estejam usando máscaras para circular pelo ambiente. O local disponibiliza álcool em gel, além de cumprir com o distanciamento social entre as mesas.

Local é o primeiro bar gastronômico de Guarulhos com sistema de autoatendimento de chopes

A proposta, e diferencial, da casa ficou por conta do sistema de autoatendimento. Com ele, o cliente tem a autonomia de ir até uma das torneiras, instaladas em uma estação de chope, e se servir com a bebida mais consumida pelos brasileiros. Para ter acesso, todos recebem uma comanda e só efetuam o pagamento na hora da saída.

Nas torneiras, o cliente vai encontrar desde o tradicional chope Brahma a um chope pilsen produzido exclusivamente para a casa, além de outras grandes marcas. Para os amantes de cerveja e chope artesanal, a UP 300 Gin&Chopp separou uma das torneiras para uma IPA que harmoniza muito bem com os petiscos de seu cardápio, já que em sua receita ela tem açafrão da Índia, uma especiaria que ajuda na combinação e explosão de sabores.

Além da bela quantidade de cervejas e chopes artesanais, o vasto cardápio de bebidas inclui caipirinhas de frutas, soft drinks, drinks sem álcool, gin tônica, aperol spritz e alguns drinks especiais que têm em sua base a bebida mais pedida da atualidade que é o gin.

Serviço:

UP 300 Gin&Chopp

Rua Tapajós, 56A – Jardim Barbosa

Horário de funcionamento: quarta-feira a partir das 17h; quinta-feira e sexta-feira a partir das 16h; sábado a partir das 12h; e domingo a partir das 16h

Maiores informações: 93006-0300