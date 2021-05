Prefeitura irá adiantar 13º de aposentados e pensionistas do Ipref

A Prefeitura de Guarulhos publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (21) o decreto 38.073, que versa sobre o pagamento do adiantamento do abono anual (13º salário) aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (Ipref). O adiantamento foi um pedido do Conselho Administrativo do Ipref, representando os assegurados do órgão.

O pagamento será feito até 30 de junho e irá injetar cerca de 8 milhões de reais na economia da cidade. O valor do adiantamento será metade do valor dos proventos ou da pensão recebidos no mês em andamento, sendo compensados no momento do recebimento total em dezembro do ano correspondente.

“Mais uma vez a Prefeitura não economiza esforços para atender às reivindicações do Ipref, contemplando os cerca de 1,3 mil aposentados e 600 pensionistas, que poderão utilizar esses recursos em um momento de recuperação econômica”, afirmou o prefeito Guti.

Esta é a segunda vez que a municipalidade adianta o abono deste público. A partir de 2009, um decreto autorizou que os aposentados pudessem optar por receber o adiantamento do 13º salário no mês de aniversário.