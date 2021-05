Governo do Estado prorroga fase de transição do Plano São Paulo para 14 de junho

Da Redação

João Doria (PSDB), governador do Estado de São Paulo, anunciou nesta quarta-feira (26) a manutenção da fase de transição do Plano São Paulo até o dia 14 do próximo mês. Contudo, o chefe do Poder Executivo estadual também revelou que nesta etapa a ocupação do espaço nos estabelecimentos comerciais será de 40% e ampliação do horário de funcionamento, que será até ás 21h.



“Indicadores [sobre a covid-19] atuais recomendam cautela neste momento e estamos adotando”, disse João Doria



Entretanto, a gestão do tucano ressaltou que a restrição da circulação de pessoas em todo estado será mantido e a movimentação de pessoas está proibida entre 21h e 05h. De acordo com Patrícia Ellen, secretaria de Desenvolvimento Econômico, essas mudanças só foram possíveis por conta do programa de testagem rápida a ser implantado pelo Governo do Estado, além de ressaltar a cautela que o momento exige.



“Foi prorrogada por duas semanas até a expansão do horário de ocupação. Esse é o momento que requer muita cautela. Vamos fortalecer a política de testagens e adquirimos 1 milhão de testes de antígenos para todos municípios. Com o termo de adesão, os municípios devem fortalecer suas políticas”, concluiu Patrícia.