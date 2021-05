GCM detém suspeito de tráfico de drogas na Vila Rio de Janeiro

Durante patrulhamento preventivo e de fiscalização de trânsito nessa de quarta-feira (26), na região da Vila Rio de Janeiro, equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos deteve um homem que portava 58 pinos de cocaína e 60 porções de maconha. O suspeito, que transitava pela avenida Benjamin Harris Hunicutt, altura do número 1.500, com um volume suspeito sob a blusa, correu ao ver os agentes que estavam em motocicletas, mas acabou sendo detido.



O homem que insistiu em dizer que não era traficante e que a droga em seu poder seria para consumo próprio, quando viu que seria preso, tentou subornar os policiais para ser liberado. No entanto, recebeu voz de prisão e foi levado para o 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, onde foi autuado em flagrante. Uma consulta à base de dados da Segurança Pública revelou que ele já respondia por furto e assalto (artigos 155 e 157 do Código Penal).



Segundo o subcomandante Ricardo Beserra Gentil, “a GCM tem atuado de forma preventiva por toda a cidade para coibir os atos criminosos, conduzindo às autoridades competentes os infratores”.