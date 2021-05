Leão Kalipha completa 1 ano com direito a festa, bolo e brinquedos

Morador do Zoológico de Guarulhos desde dezembro do ano passado, o leão Kalipha completou um ano de vida nesta quinta-feira (27) e, para comemorar a data, a equipe do zoo preparou uma festa de aniversário com direito a bolo de carne, presentes e até a uma pinhata (brinquedo suspenso no ar).

Muito curioso com as novidades, Kalipha devorou o bolo e partiu para explorar os brinquedos que logo foram feitos em pedaços. Com a soltura de Madiba do recinto, tio do aniversariante que há 6 meses também ganhou festa de primeiro aniversário, a folia ganhou força e os brinquedos foram definitivamente destruídos.

A atividade é uma forma de enriquecimento ambiental importante para a saúde física e mental dos animais, explica a diretora do zoológico, Fernanda Magalhães. “Aproveitamos todas as ocasiões para oferecer entretenimento aos leões e aos demais animais do parque. Dessa forma, estimulamos a curiosidade e a movimentação de forma lúdica e prazerosa, o que é muito importante para a saúde e o bem-estar da maioria das espécies que mantemos aqui”, relata Fernanda.

Os dois leões moradores do Zoológico de Guarulhos, Madiba e Kalipha, nasceram no Zoológico de São Paulo e fazem parte de um programa internacional de conservação da espécie Panthera leo que se encontar em risco de extinção.