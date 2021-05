Parque Shopping Maia celebra os namorados com a campanha Play no Amor e caixinha de som bluetooth

No ritmo do dia dos namorados, o Parque Shopping Maia traz uma novidade que vai embalar o romance dos casais: a campanha Play no Amor, que a cada R$250,00 em compras os clientes garantem 1 caixinha de som bluetooth por mais R$20,00.

A campanha é válida do dia 31 de maio a 13 de junho e conta com três modelos de caixinhas diferentes que podem ser retiradas até 3 unidades por CPF.

Para participar da ação, o cliente deverá baixar o aplicativo Gen Shop (presente na Apple Store e no Google Play), cadastrar as notas e se apresentar no balcão de atendimento para efetuar o pagamento e retirar a sua caixinha de som, localizado no 3º piso, loja 3011.

Também há a opção para quem preferir adquirir a caixinha de som separadamente pelo valor de R$100,00 cada. Desta forma, a adesão também deve ser realizada no balcão de atendimento.

O Parque Shopping Maia segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.