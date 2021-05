Retornos no Cemeg Centro podem ser marcados por telefone ou e-mail

O Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (Cemeg) da rua Dona Antônia, no Centro, passou por várias reestruturações físicas, com pintura geral e reforma de ambientes. Além disso, implantou mais uma forma de agendamento das consultas de retorno, que agora também podem ser marcadas por e-mail ([email protected]) ou pela central telefônica (2472-5499 e 2472-5490), que funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 15h.

As informações que as pessoas devem ter em mãos quando forem efetuar o agendamento pelo telefone ou informá-las no corpo do e-mail são número do cartão SUS, nome do paciente, data de nascimento, nome do médico, data da última consulta e prazo de retorno solicitado pelo médico. A medida foi implantada para facilitar a vida dos pacientes e evitar que tenham de se deslocar até o Cemeg para marcar seus retornos.

Os pacientes que chegam à unidade também encontram mais conforto e facilidades, uma vez que o Cemeg Centro foi completamente reestruturado e organizado. O prédio foi inteiramente pintado, os consultórios readequados, a sala de pequenas cirurgias reformada, os banheiros dos usuários ganharam barra de segurança e agora os pacientes têm um local ao ar livre para aguardar enquanto esperam pelas consultas, evitando aglomerações na recepção.

“Com muita dedicação, esforço e parceria da equipe super dedicada estamos avançando cada dia mais e trazendo benefícios notórios à unidade. Nossa missão é transformar o Cemeg Centro em um serviço de excelência do município, prestando a melhor assistência aos munícipes. O prédio foi reformado, os espaços reorganizados, o ambiente está mais agradável e o espírito de cooperação está elevado. Juntamos esforços para transformar o lugar e levar mais qualidade à equipe e aos usuários do SUS”, explicou a gerente do Centro de Especialidades Médicas, Jaqueline Izidoro Gonçalves de Souza.