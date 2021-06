Ameaça de bomba fecha agência da Caixa Econômica, no Jardim Presidente Dutra

Um vídeo feito por um guarulhense mostra o momento em que o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) entra na agência da Caixa Econômica, localizada na avenida Papa João Paulo I, no Jardim Presidente Dutra, diante de uma suposta ameaça de bomba.

Já no início da manhã desta terça-feira (1), com apoio do Corpo de Bombeiros, o Gate esteve no local para fazer a liberação do local.

Segundo informações da PM, a agência foi invadida durante a madrugada e que, em meio à fuga, os criminosos deixaram um dispositivo que aparentava ser um explosivo.