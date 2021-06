Feriado de Corpus Christi não terá tradicional procissão em Guarulhos

A celebração de Corpus Christi na quinta-feira (3), em Guarulhos , não terá procissões pela cidade pelo segundo ano consecutivo.

Por causa da pandemia da covid-19, as paróquias da cidade irão realizar as missas com limite de público, para evitar aglomerações, e terão a cerimônia transmitida pela internet.

Os lindos tapetes que enfeitam às ruas darão lugar a celebrações mais simples e realizadas pelas próprias paróquias.

Segundo a Arquidiocese, todas as paróquias irão celebrar a missa de Corpus Christi na quinta-feira (3). O acesso do público, no entanto, será limitado para evitar aglomeração e as medidas sanitárias serão obrigatórias.