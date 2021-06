Xuxa toma 1ª dose da vacina contra covid-19 e lamenta mortes

Xuxa Meneghel tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e se emocionou ao receber o imunizante. O momento foi registrado em vídeo e publicado no perfil dela no Instagram na sexta-feira, 4.

“Uma mistura de felicidade com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto. Uma mistura de tanta coisa, a gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha, e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, que bom que chegou minha idade, graças a Deus”, disse a apresentadora, de 58 anos.

Horas depois, Xuxa fez outra publicação em que a personagem Cuca, do Sítio do Picapau Amarelo, aparece sambando.

Na legenda, escreveu: “Eu saindo da quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, vacinada e feliz”, brincou, fazendo alusão a uma fala do presidente Jair Bolsonaro que, colocando em dúvida a vacina da Pfizer, sugeriu que uma pessoa poderia “virar jacaré” após ser imunizada.

“Espero que chegue logo para todos, lembrando que já deveríamos estar mais de 50% vacinados. Sinto muito pelas vidas perdidas, esperar que o governo tivesse tomado a atitude correta custou muitas vidas”, completou a apresentadora, que pediu aos seguidores a assinatura na petição Vidas Brasileiras em prol do impeachment do presidente.

Em meados de maio, ela foi uma das personalidades que se juntaram a favor do impedimento do chefe do Executivo, ao lado do influenciador digital Felipe Neto, o humorista Fábio Porchat e o comentarista esportivo Walter Casagrande Junior.

Até a tarde deste sábado, 755.826 já tinham assinado a petição.