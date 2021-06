Carbônica lança o álbum Apartamento 41 na sexta-feira

A banda de rock guarulhense Carbônica irá lançar o seu novo disco, Apartamento 41, nesta sexta-feira (11) em todas as plataformas de streaming. O álbum, produzido em parceria com o Selo Rockambole e a distribuidora Ingrooves Brazil, foi elaborado ao longo dos últimos meses com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do FunCultura.

O distanciamento social e a necessidade de se manter isolados foi o ponto de partida para que o guitarrista Will Carbônica e o contrabaixista Vini Carbônica, de suas casas, começassem a compor um novo álbum, uma maneira de contar como estavam atravessando a pandemia, ou como a pandemia estava atravessando cada um deles. “Produzir algo em casa, em meio ao caos em que vivemos, domando nossos monstros internos, aliado à pressão externa, é realmente muito mais trabalhoso”, explica o guitarrista.

Em suas letras a banda Carbônica explora temas contextualizados em um ambiente urbano, pautados de embates pessoais causados pelo modo de vida cosmopolita. Em Apartamento 41 a banda explora sonoridades diferenciadas e mostra arranjos diversos, distintos daquilo a que o público está acostumado. Esse é o 2º álbum lançado desde que a banda surgiu, em 2007, além de três outros EPs. Ouça os trabalhos da banda no Spotify (https://open.spotify.com/artist/3RgLptNiTAzyBpemDG9MoZ?si=iLteni2YTZmBorSkERhMHA&dl_branch=1).

Nos meses de abril e maio a Carbônica lançou dois singles que integram o novo trabalho, A Cidade Parou (Junto com meu Coração), que além da música disponível nas plataformas de streaming conta com um videoclipe em formato de animação com ilustrações do cartunista Leandro Franco, disponível no canal da banda no YouTube (https://www.youtube.com/user/carbonicarock), e Ela só Sabe que Precisa Gritar, uma crônica sobre a verticalização da cidade e o amadurecimento de uma personagem tipicamente urbana, uma música que retrata o momento atual.

Apartamento 41 conta ainda com as músicas Pressa Sempre ou Sempre sem Pressa?, Quase Não Abro os Olhos (com participação do músico Dennis Ragonha, da banda Cyanogaster), Dez Centímetros Acima do Chão, Quanto Vale?, Com ou em Você (Um Vício) (poema musicado da poetisa Virginia Bhoêmia) e …E Nesta Noite a Mesma História.

Sobre a banda Carbônica

Carbônica é uma banda de rock brasileira que canta em português, com influências do garage e do punk rock, além de confluência de estilos abusando de riffs de guitarra e letras que vão direto ao ponto, contextualizadas no caos do ambiente urbano, música para pensar, para pulsar e para se divertir.

Ciente do momento de crise de identidade que o gênero atravessa, a banda atua intensamente no fortalecimento do estilo musical na cena independente. Os mais de dez anos de estrada fazendo barulho no underground dão maturidade ao som da banda, uma trajetória com mais de 300 shows realizados no país.

Para saber mais sobre a banda acesse https://www.facebook.com/CarbonicaOficial.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.