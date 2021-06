Em SP, até a Rota do Vinho vai fechar

Com aumento nos casos e mortes por covid-19, prefeituras do interior de São Paulo estão adotando medidas mais duras que as do plano emergencial na tentativa de frear o avanço da pandemia. Na quinta-feira, 10, diante do aumento de 35,1% de casos novos em uma semana, o governador João Doria (PSDB) decidiu prorrogar a fase de transição do Plano São Paulo até 30 de junho. O governo vai recomendar que cidades com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI adotem medidas mais restritivas.

A prefeitura de São Roque decidiu fechar o comércio no fim de semana do Dia dos Namorados. A medida inclui os restaurantes e adegas da Rota do Vinho, destino turístico muito procurado sobretudo pelos paulistanos.

Em Limeira, a prefeitura baixou decreto obrigando o fechamento de bares, restaurantes e lojas de conveniência aos sábados, domingos e feriados. Araraquara voltou a entrar em estado de alerta e está mais próxima do lockdown.