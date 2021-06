Guarulhenses se destacam no atletismo e xadrez no fim de semana

O último sábado (12) foi dia de medalhas e vitórias no esporte guarulhense. Durante a disputa do Troféu Brasil de Atletismo, realizado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, Guarulhos conquistou duas medalhas de bronze, com Thiago Alfano Moura no salto em altura e Vitória Sena nos 100 metros com barreiras.

“A competição foi de alto nível. Apesar da temperatura baixa, os resultados foram bem satisfatórios e as provas tiveram disputas muito equilibradas e decididas, em sua maioria, no final”, disse Neilton Moura, técnico de Guarulhos. O próximo compromisso da equipe será no último final de semana de junho, na disputa do Campeonato Estadual de Adultos.

Outros bons resultados no torneio vieram com Larissa Cristina, sexta colocada no salto com vara feminino e terceira melhor do ranking sub-23, e um oitavo lugar no revezamento 4×100 metros feminino com Cristiane Costa, Gabrielly Guedes, Larissa Cristina e Marina Emperador.

No mesmo dia, Guarulhos estreou com vitória na 1ª I Copa Virtual de Xadrez Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê). O resultado positivo veio diante da equipe de Santa Branca por 3 a 1. Pela segunda rodada, o time da cidade enfrentará Santa Isabel na próxima sexta-feira (18).