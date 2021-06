Prefeitura inicia implantação da coleta seletiva de recicláveis em toda a cidade

Começaram a rodar nesta segunda-feira (14) os novos caminhões da coleta seletiva de recicláveis em Guarulhos. Neste primeiro momento, moradores de 18 bairros (Vila Carmela, Jardim Bom Clima, Inocoop, Jardim Bela Vista, Jardim Presidente Dutra, Jardim Palmira, Jardim Maria Dirce, Vila Fátima, Haroldo Veloso, Monte Carmelo, Parque Continental I, II, III e IV, Macedo, Parque Flamengo, Vila Barros e Jardim Santa Francisca) serão beneficiados pelo serviço que, gradativamente, será ampliado até atender toda a cidade. Para colaborar, basta dispor uma vez por semana em frente à residência, já limpos e separados do lixo comum, resíduos como garrafas pet e demais embalagens plásticas, papel, vidro, metal, isopor e latinhas. Os caminhões também recebem óleo de cozinha usado engarrafado.

A coleta seletiva domiciliar em todo o município é item do contrato firmado pela Prefeitura com o consórcio Limpa Guarulhos, formado pelas empresas MB Limpeza Urbana e Vale Norte, que começou a operar na cidade no último sábado (12). Além da coleta seletiva, outros benefícios já em andamento são a ampliação da ação cata-treco e a adaptação gradual da coleta noturna para a conclusão do serviço até a meia-noite.

Para o prefeito Guti a coleta seletiva em todo a cidade trará muitos benefícios a Guarulhos. “Estamos muito felizes com o início deste um importante passo de nossa cidade rumo à sustentabilidade. Não podemos mais tratar como lixo materiais que podem e devem ser reaproveitados, prática que trará muitos benefícios ambientais e significativa economia de recursos públicos que poderão ser aplicados em áreas como saúde e educação”.



Todos os resíduos recicláveis coletados são destinados à cooperativas de catadores. Estudos mostram que diariamente são geradas mais de mil toneladas de resíduos na cidade, sendo que aproximadamente 45% desse total pode ser reciclado.

Confira a agenda da coleta seletiva e mais informações em https://www.guarulhos.sp.gov.br/coleta-seletiva.